Старт миссии Crew-12 к МКС перенесен на 13 февраля

Фото: ТАСС/AP/Chris O'Meara

Старт миссии Crew-12 с россиянином Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля в 13:15 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Вместе с Федяевым в полет отправятся астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Ранее комиссия подтвердила готовность космонавта Федяева к полету на МКС. Ее состав включил в себя представителей различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

Уточнялось, что его экспедиция пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и NASA.