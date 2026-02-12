Сотрудница техникума и несовершеннолетний пострадали при стрельбе в Анапе

Фото: ТАСС/Яков Поткин

Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся получили ранения в результате стрельбы в Анапе. Они были госпитализированы, сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве подчеркнули, что следователи будут ходатайствовать об аресте студента, устроившего стрельбу. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия.

Инцидент со стрельбой в техникуме Анапы произошел 11 февраля. В результате погиб охранник.

Стрельбу открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

СМИ выяснили, что студент, устроивший стрельбу, не числился ни на каких профилактических учетах. Однокурсники описали его как тихого и не вызывающего подозрений молодого человека.