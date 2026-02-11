Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 20:27

Происшествия

Директор техникума в Анапе восстановила хронологию ЧП со стрельбой

Фото: РИА Новости/Стрингер

Директор частного Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева рассказала о последовательности событий во время стрельбы, произошедшей в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По словам руководителя учреждения, первый выстрел нападавший сделал на улице. Он ранил сотрудницу техникума, находившуюся рядом со входом. Происходящее заметил охранник, который наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения. Он сразу закрыл и заблокировал двери, не позволив злоумышленнику попасть внутрь здания.

Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в охранника через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет. Получив травмы, сотрудник смог нажать тревожную кнопку, вызвать Росгвардию и по рации предупредить второй пост охраны о происходящем.

Затем злоумышленник произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за пунктом охраны.

По словам директора, оперативные и грамотные действия охранника в первые минуты помогли быстро задержать нападавшего и избежать жертв среди студентов и преподавателей.

Глава администрации города-курорта Светлана Маслова уточнила, что жизни библиотекаря и студента, получивших ранения во время ЧП, ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей. Семье погибшего сотрудника охраны оказывают необходимую помощь.

По факту стрельбы в техникуме в Анапе возбуждено уголовное дело. Известно, что нападение совершил студент учебного заведения 2008 года рождения. По имеющейся информации, он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. В настоящее время злоумышленник задержан.

В СМИ сообщили, что студент, устроивший стрельбу, не числился ни на каких профилактических учетах. Однокурсники описали его как тихого и не вызывающего подозрений молодого человека.

После произошедшего власти Краснодарского края решили усилить меры безопасности в образовательных организациях.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика