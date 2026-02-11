Директор техникума в Анапе восстановила хронологию ЧП со стрельбой

Фото: РИА Новости/Стрингер

Директор частного Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева рассказала о последовательности событий во время стрельбы, произошедшей в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По словам руководителя учреждения, первый выстрел нападавший сделал на улице. Он ранил сотрудницу техникума, находившуюся рядом со входом. Происходящее заметил охранник, который наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения. Он сразу закрыл и заблокировал двери, не позволив злоумышленнику попасть внутрь здания.

Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в охранника через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет. Получив травмы, сотрудник смог нажать тревожную кнопку, вызвать Росгвардию и по рации предупредить второй пост охраны о происходящем.

Затем злоумышленник произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за пунктом охраны.

По словам директора, оперативные и грамотные действия охранника в первые минуты помогли быстро задержать нападавшего и избежать жертв среди студентов и преподавателей.

Глава администрации города-курорта Светлана Маслова уточнила, что жизни библиотекаря и студента, получивших ранения во время ЧП, ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей. Семье погибшего сотрудника охраны оказывают необходимую помощь.

По факту стрельбы в техникуме в Анапе возбуждено уголовное дело. Известно, что нападение совершил студент учебного заведения 2008 года рождения. По имеющейся информации, он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. В настоящее время злоумышленник задержан.

В СМИ сообщили, что студент, устроивший стрельбу, не числился ни на каких профилактических учетах. Однокурсники описали его как тихого и не вызывающего подозрений молодого человека.

После произошедшего власти Краснодарского края решили усилить меры безопасности в образовательных организациях.