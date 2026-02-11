Отец устроившего стрельбу в техникуме Анапы подростка узнал о случившемся от журналистов

Фото: телеграм-канал "Светлана Маслова"

Отец подростка, устроившего стрельбу в техникуме Анапы, заявил, что узнал о произошедшем от журналистов и давно не поддерживает отношения с сыном. Об этом сообщает газета "Известия".

Также СМИ выяснили, что нападавший состоял в тематических чатах. В 2023 году он писал о якобы минировании школы.

Вместе с тем очевидица рассказала газете, что в день стрельбы занятия проходили в штатном режиме – четверокурсники работали над дипломами. Внезапно с улицы послышались крики и странные звуки, после чего учащиеся увидели бегущих людей.

Преподаватель оперативно закрыла кабинет с железной дверью, где находилась группа собеседницы журналистов. Студенты начали баррикадировать вход партами и следить за новостями.

Девушка отметила, что ручку двери периодически дергали, что усиливало напряжение. О задержании нападавшего учащиеся узнали из сообщений СМИ, однако страх, по ее словам, сохранялся до последнего момента.

Нападение на техникум в Анапе произошло 11 февраля. По данным МВД, студент учебного заведения открыл стрельбу в холле из неустановленного оружия.

В результате ЧП погиб охранник, еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На место стрельбы выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Злоумышленника задержали. По данным журналистов, им оказался молодой человек 2008 года рождения. Во время нападения у него при себе была разгрузка с патронами.