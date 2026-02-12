Экономист Гогаладзе: россияне могут гасить платежи по ЖКХ с помощью облигаций

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Россияне могут гасить платежи по ипотеке и ЖКХ при помощи купонных доходов от облигаций. Об этом агентству "Прайм" заявила экономист Ольга Гогаладзе.

По ее словам, выплаты от облигаций зачисляются на брокерский счет. Эти средства можно направить на регулярные обязательные платежи.

Эксперт объяснила, что в установленную дату со счета будет автоматически списываться определенная сумма. К моменту закрытия ипотеки сохранится и недвижимость, и инвестиционный капитал.

Между тем депутаты Госдумы согласны с тем, что тарифы ЖКХ нужно взять под особый контроль, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Он уточнил, что региональные энергокомиссии нередко повышают стоимость услуг без должных оснований. Однако нижняя палата парламента уже приняла в I чтении проект о наделении ФАС дополнительными полномочиями в сфере тарифного регулирования.