Минстрой не планирует повышать финансовую нагрузку на граждан при оплате услуг УК

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Минстрое России опровергли информацию о возможном росте финансовой нагрузки на граждан при оплате услуг управляющих компаний (УК), сообщили ТАСС в ведомстве.

Реализация поручения президента должна идти через освобождение от НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а не через повышение платежей.

В рамках заседания комитета ГД по строительству и ЖКХ РФ глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил готовность ведомства поддержать и разработать инициативу парламентариев, направленную на исполнение поручения Владимира Путина по освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, отметили в ведомстве.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявлял о необходимости особого контроля за тарифами ЖКХ. По его словам, региональные энергокомиссии нередко повышают тарифы без должных оснований.

Также сообщалось, что в ФАС проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.