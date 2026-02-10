ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В ФАС России проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.

Отмечается, что в этом году базовая ставка НДС увеличилась на 2%. Это приведет к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%.

"Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", – говорится в сообщении.

В связи с этим на основании появления информации в СМИ и поступивших обращений граждан о росте тарифов сотрудниками ведомства будут проведены контрольно-надзорные действия.

В частности, ФАС проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Плановые проверки Сахалинской и Псковской областей, Республики Удмуртия также будут проведены.

Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее в России увеличился с 1,5 до 3 повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. Это было сделано для борьбы с мошенническими схемами.

Дело в том, что плата за воду идет по нормативу, согласно количеству прописанных, однако на деле в доме могут проживать и 10 человек, из-за чего расход воды будет превышать платежи.

