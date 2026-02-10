Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 16:58

Экономика

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В ФАС России проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.

Отмечается, что в этом году базовая ставка НДС увеличилась на 2%. Это приведет к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%.

"Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", – говорится в сообщении.

В связи с этим на основании появления информации в СМИ и поступивших обращений граждан о росте тарифов сотрудниками ведомства будут проведены контрольно-надзорные действия.

В частности, ФАС проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Плановые проверки Сахалинской и Псковской областей, Республики Удмуртия также будут проведены.

Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее в России увеличился с 1,5 до 3 повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. Это было сделано для борьбы с мошенническими схемами.

Дело в том, что плата за воду идет по нормативу, согласно количеству прописанных, однако на деле в доме могут проживать и 10 человек, из-за чего расход воды будет превышать платежи.

В Госдуме предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Читайте также


экономикаЖКХ

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика