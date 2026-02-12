В МВД назвали признаки, которые помогут распознать поддельные сообщения от "Госуслуг"

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Для того чтобы установить контакт с жертвой, мошенники чаще всего подделывают сообщения от сервиса "Госуслуги", поэтому важно запомнить ряд признаков, позволяющих выявить уловки аферистов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она объяснила, что в таком сообщении указывается о взломе или подозрительной активности в аккаунте. Однако важно запомнить, что официальные СМС приходят только с номера 0919 или цифрового ID gosuslugi. Помимо этого, портал использует только мессенджер МАХ.

Кроме того, пользователи могут получать сообщения о записях на прием, штрафах, статусах заявлений и других событиях в официальном чат-боте "Госуслуги". Проверять уведомления стоит только в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru, при этом адрес лучше вводить вручную, подчеркнула Волк.

Еще одним признаком является просьба перезвонить по номеру, который отличается от официальных 8 (800) 100-70-10 или 115. В сообщении от мошенников также может быть указана гиперссылка якобы для входа на портал. Представитель МВД указала на то, что "Госуслуги" никогда не присылают ссылки подтверждения данных.

"Также не следует в ответ на сообщения отправлять кому бы то ни было пароли от "Госуслуг" и коды подтверждения, которые поступают с официальных номеров. "Помните: коды из сообщений позволяют изменить пароль для входа на портал, а это означает полный доступ мошенников к вашему профилю", – подчеркнула Волк.

Злоумышленники нередко отправляют уведомления о "взломе" и "подозрительной активности", при этом в случае, если немедленно им не перезвонить, пользователя ждут "тяжелые последствия".

Чтобы опознать мошеннические действия, важно обращаться внимание на наличие ошибок в тексте, например, орфографических, стилистических или пунктуационных, поскольку аферисты часто их допускают.

Ранее криминальный психолог Елена Шпагина рассказала о нескольких личностных чертах, делающих людей уязвимыми для киберпреступлений. Среди них – доверчивость, внушаемость, желание помочь и оптимизм. Перечень также включает граждан, которые не удовлетворены жизнью, не умеют критически мыслить и страдают от дефицита внимания.

