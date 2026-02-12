Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 15:50

Спорт

Новый сезон онлайн-турниров "Московский киберспорт" начнется 13 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новый сезон онлайн-турниров "Московский киберспорт" стартует 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В течение года на платформе Cybermos.ru будут проходить соревнования по самым популярным видеоиграм: Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang-Bang, League of Legends, Valorant, Hearthstone: Battlegrounds и Teamfight Tactics.

Первые турниры пройдут в конце текущей недели. Например, состязания по Dota 2 запланированы на 13 февраля, по Hearthstone (Battlegrounds и Mobile Legends) – на 14 февраля, по Valorant – на 15 февраля.

Всего в 2026 году будет не менее 140 соревнований с общим призовым фондом 2,5 миллиона рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе.

В то же время в столице проходят фиджитал-игры для школьников и студентов колледжей. Они объединяют виртуальные дисциплины и реальные спортивные состязания. Сначала участники соревнуются в цифровой среде, а затем в офлайн-формате.

"Специальный репортаж": на игре

Читайте также


спорттехнологиигород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика