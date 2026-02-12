Новый сезон онлайн-турниров "Московский киберспорт" начнется 13 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новый сезон онлайн-турниров "Московский киберспорт" стартует 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В течение года на платформе Cybermos.ru будут проходить соревнования по самым популярным видеоиграм: Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang-Bang, League of Legends, Valorant, Hearthstone: Battlegrounds и Teamfight Tactics.

Первые турниры пройдут в конце текущей недели. Например, состязания по Dota 2 запланированы на 13 февраля, по Hearthstone (Battlegrounds и Mobile Legends) – на 14 февраля, по Valorant – на 15 февраля.

Всего в 2026 году будет не менее 140 соревнований с общим призовым фондом 2,5 миллиона рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе.

В то же время в столице проходят фиджитал-игры для школьников и студентов колледжей. Они объединяют виртуальные дисциплины и реальные спортивные состязания. Сначала участники соревнуются в цифровой среде, а затем в офлайн-формате.