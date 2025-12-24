Собянин рассказал о планах развития киберспорта в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал о перспективах развития киберспорта в столице в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

Мэр заявил, что не уверен, можно ли назвать это направление стратегической целью, однако назвал его "модной историей". Также мэр напомнил, что в Москве проводится около 200 различных киберспортивных турниров.

"Департамент спорта в Москве говорит: "Слушайте, это нехорошо, мы должны физически развивать людей, а они просто будут в компьютерах сидеть". Поэтому такое словечко "фиджитал" – это совмещение физического и онлайн-пространства для проведения игр", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил достижения столичных спортсменов на всероссийских турнирах и подчеркнул значимость того, кто именно создает игровой контент и к чему приучает та или иная игра.

Для этого, как пояснил Собянин, в "Сколкове" создали специальный центр. Его задача – объединить разработку видеоигр, анимации и другие креативные индустрии для формирования единой площадки по созданию российского игрового контента. Такой контент, по мнению мэра, должен быть более патриотичным и понятным для россиян, а также приносить экономическую пользу.

Кроме того, Собянин напомнил, что учащиеся московских школ, обучающиеся в IТ-классах, занимаются программированием и робототехникой.

Ранее сообщалось, что число IT-кружков, работающих в столице, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в Москве функционирует почти 5 тысяч таких кружков. Для ребят доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.