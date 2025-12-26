Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 10:32

Город

Площадь кластера видеоигр в "Сколкове" будет увеличена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Площадь Московского кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" увеличится до 129 тысяч квадратных метров. Это произойдет в 2026 году с открытием второй очереди, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он напомнил, что власти Москвы последовательно развивают кластерные проекты, которые формируют инфраструктуру мирового уровня. В частности, в "Сколкове" уже задействовали 41 резидента.

Там работают различные технологические лаборатории, а также существуют выставочные и образовательные пространства. Кроме прочего, на площадке доступны студии звукозаписи и захвата движения, что помогает резидентам кластера выстроить полный цикл производства и продвижения своих проектов.

Ожидается, что вторая очередь увеличит общую площадь комплекса на 74 тысячи "квадратов". Она включит специальную инфраструктуру для компаний – разработчиков решений в сфере анимации и медиа. Например, там возведут центр обработки данных, зону для тестирования оборудования, различные офисы и студию виртуального продакшена.

"Параллельно развивается Московский кинокластер: до 2030 года в нем будет 70 натурных площадок", – цитирует Фурсина ТАСС.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр имеет экономический и политический смыслы. По его словам, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Кроме того, столичные власти при помощи кластера в "Сколкове" и кинокластера планируют создать один из крупнейших в мире комплексов производства кино, медиа, видеоигр и анимации, указывал мэр.

Читайте также


городтехнологии

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика