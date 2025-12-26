Площадь кластера видеоигр в "Сколкове" будет увеличена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Площадь Московского кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" увеличится до 129 тысяч квадратных метров. Это произойдет в 2026 году с открытием второй очереди, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он напомнил, что власти Москвы последовательно развивают кластерные проекты, которые формируют инфраструктуру мирового уровня. В частности, в "Сколкове" уже задействовали 41 резидента.

Там работают различные технологические лаборатории, а также существуют выставочные и образовательные пространства. Кроме прочего, на площадке доступны студии звукозаписи и захвата движения, что помогает резидентам кластера выстроить полный цикл производства и продвижения своих проектов.

Ожидается, что вторая очередь увеличит общую площадь комплекса на 74 тысячи "квадратов". Она включит специальную инфраструктуру для компаний – разработчиков решений в сфере анимации и медиа. Например, там возведут центр обработки данных, зону для тестирования оборудования, различные офисы и студию виртуального продакшена.

"Параллельно развивается Московский кинокластер: до 2030 года в нем будет 70 натурных площадок", – цитирует Фурсина ТАСС.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр имеет экономический и политический смыслы. По его словам, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Кроме того, столичные власти при помощи кластера в "Сколкове" и кинокластера планируют создать один из крупнейших в мире комплексов производства кино, медиа, видеоигр и анимации, указывал мэр.

