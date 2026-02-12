В Burger King ответили на критику акции "Накорми тарелочницу"

Фото: depositphotos/teamtime

Рекламная акция с "тарелочницами и цыпочками" не направлена против женщин, поэтому Burger King не планирует извиняться, заявили "Газете.ру" в пресс-службе компании.

Ранее россияне раскритиковали акцию, которая появилась в сети в преддверии Дня святого Валентина с наборами "Накорми тарелочницу", "Цыпочки в твоем вкусе" и "Она скажет "да".

В компании заявили, что видят различную реакцию на акцию и что они внимательно относятся ко всем откликам, однако кампания несет юмористический характер, обыгрывая широко известный мем. Используемый термин, по их мнению, относится к "определенному стереотипному поведению", а не конкретно к женщинам.

"Мы не планируем приносить извинения, поскольку не вкладывали в коммуникацию дискриминационного смысла. И, если говорить буквально, в ресторанах "Бургер Кинга" даже нет тарелок", – заключили представители компании.

Ранее сообщалось, что половина россиян негативно отнеслась к свиданиями ради ужина. Женщины осуждают "свидания ради ужина" в зависимости от того, случалось это с ними или нет. Среди тех, кто ходил на такие встречи, 58% не считают это предосудительным.

Мужчины же осуждают такую практику одинаково часто, независимо от своего опыта. Те, кто осуждает "тарелочниц", 57% назвали такое поведение обманом и тратой времени. Еще 38% говорили, что такое поведение неправильно, ненормально и безнравственно.

