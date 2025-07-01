Половина россиян негативно относится к свиданиям ради ужина

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Половина россиян негативно отнеслась к свиданиям ради ужина, стало известно из данных опроса ВЦИОМ.

В центре исследования социологов был вопрос о "тарелочницах", то есть о практике, когда женщина идет на свидание с мужчиной, в котором не заинтересована, но рассчитывая на то, что он оплатит ей счет.

Согласно опросу, с этим столкнулись 28% опрошенных мужчин, однако только 9% женщин признались, что ходили на такие встречи. Еще 90% представителей женского пола утверждают, что никогда так не поступали.

Во ВЦИОМ такой разрыв объяснили, во-первых, нежеланием женщин признавать подобные факты, а во-вторых – разницей в интерпретациях. Например, мужчина может воспринимать нейтральное поведение как незаинтересованность, хотя женщина просто не хотела давать ложных сигналов.

Кроме того, мужчины могли рассчитывать на мгновенный "результат" после совместного ужина и были разочарованы.

Мнение опрошенных о том, предосудительна ли такая практика, разделилось пополам. Около 44% россиян, независимо от пола, считают и не считают ее таковой. Среди тех, кто негативно относится к этой практике, больше (50%) тех, кто родился в 2001 году и позже.

Во ВЦИОМ обратили внимание, что женщины осуждают "свидания ради ужина" в зависимости от того, случалось это с ними или нет. Среди тех, кто ходил на такие встречи, 58% не считают это предосудительным. Мужчины же осуждают такую практику одинаково часто, независимо от своего опыта. Те, кто осуждает "тарелочниц", 57% назвали такое поведение обманом и тратой времени. Еще 38% говорили, что такое поведение неправильно, ненормально и безнравственно.

Около 30% тех, кто не считает "свидания ради ужина" предосудительным, называли это приятным времяпрепровождением, которое приносит эмоции и удовольствие. Еще 14% заявили, что "время такое", и если всех устраивает и это обговорено заранее, то "каждый знает, на что идет". Примерно 12% отвечали, что это выбор человека и дело каждого.

Почти две трети опрошенных заявили, что общий счет в ресторане должен оплачивать мужчина, в то время как 17% отметили, что его нужно делить пополам.

Авторы исследования отметили, что традиционная модель отношений скалывалась по схеме: мужчина ухаживает и платит, женщина отвечает взаимностью и отказывается от знаков внимания. Однако из-за того, что свидания стали массовой практикой, их значение меняется.

Из-за этого сталкиваются старые и новые установки, которые ведут к конфликту, в результате которого женщина может оказаться в зоне риска обвинений, а мужчина чувствует себя обманутым.

Это ведет к изменению взаимоотношений между полами, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Это отражается в ответах молодых людей по поводу того, что счет следует делить пополам.

"Процесс переформатирования отношений мужчины и женщины в обществе позднего модерна продолжается, и то, что вчера казалось немыслимым, сегодня становится нормальным. Что периодически вызывает ностальгию по "добрым старым временам", но зато отбивает аппетит у желающих поужинать за чужой счет!" – подчеркнул социолог.

Ранее в Москве появилась услуга "свидание с ред флагом", где профессиональный актер за 35 тысяч рублей сыграет молодого человека по имени Никита. За один вечер он проведет "мастер-класс по токсичности" и продемонстрирует все "тревожные звоночки", включая манипулятивность, непредсказуемость и собственничество.

Психолог-педагог Анастасия Кардиакос объяснила, что при наличии моральной устойчивости такое свидание будет очень полезно. Наблюдая со стороны за тем, как ведет себя токсичный человек, можно переосмыслить личный негативный опыт и укрепиться в нежелании его повторять.