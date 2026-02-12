Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 16:25

Происшествия

Погибшего при нападении на анапский техникум охранника похоронят 14 февраля

Фото: РИА Новости/Стрингер

Охранник анапского техникума Николай Замараев, погибший при нападении на образовательное учреждение, будет похоронен в субботу, 14 февраля. Об этом ТАСС рассказала его жена Татьяна Бирюкова.

"Похороны Николая пройдут на Анапском городском кладбище в субботу, в 14:00. В 13:00 состоится отпевание в храме на въезде в кладбище", – уточнила она.

Стрельба в холле техникума произошла 11 февраля. Охранник, заметив происходящее, закрыл двери, не позволив злоумышленнику попасть в здание. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в Замараева через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Мужчина нажал на тревожную кнопку и вызвал Росгвардию, а также предупредил второй пост охраны о происходящем.

Спустя время охранник погиб. Еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В четверг, 12 февраля, удалось задержать соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений.

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика