Погибшего при нападении на анапский техникум охранника похоронят 14 февраля

Фото: РИА Новости/Стрингер

Охранник анапского техникума Николай Замараев, погибший при нападении на образовательное учреждение, будет похоронен в субботу, 14 февраля. Об этом ТАСС рассказала его жена Татьяна Бирюкова.

"Похороны Николая пройдут на Анапском городском кладбище в субботу, в 14:00. В 13:00 состоится отпевание в храме на въезде в кладбище", – уточнила она.

Стрельба в холле техникума произошла 11 февраля. Охранник, заметив происходящее, закрыл двери, не позволив злоумышленнику попасть в здание. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в Замараева через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Мужчина нажал на тревожную кнопку и вызвал Росгвардию, а также предупредил второй пост охраны о происходящем.

Спустя время охранник погиб. Еще 2 человека получили ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В четверг, 12 февраля, удалось задержать соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений.