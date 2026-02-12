Форма поиска по сайту

12 февраля, 16:06

Политика

Полянский объяснил молчание Запада о покушении на Алексеева оправданием терроризма Киева

Фото: ТАСС/Zuma

Москва воспринимает молчание Запада по поводу покушения на генерала Владимира Алексеева как одобрение террористических методов Украины, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет", – цитирует его РИА Новости.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в столице. По версии следствия, участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

По предварительной версии, Виктор Васин арендовал квартиру для исполнителя теракта Любомира Корбы, а также приобрел для него проездные билеты. При этом сын Васина, Павел, обеспечивал обоих транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия. В это же время Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме генерала и передала ключи от подъезда Корбе.

6 февраля исполнитель покушения дождался генерала и выстрелил в него, а позже скрылся. Алексеева госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. При этом врачи отмечают, что намечается положительная динамика.

Корбу задержали в Дубае и передали России, позднее – арестовали. Также в Москве удалось задержать обоих Васиных, позже они тоже были арестованы. Кроме того, суд заочно арестовал Серебрицкую.

