ТАСС: в состоянии генерала Алексеева намечается положительная динамика

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева остается стабильным. Медики фиксируют улучшение, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Можно с осторожностью сказать, что намечается положительная динамика, врачи делают для этого все необходимое", – отметил собеседник агентства.

Генерал пострадал во время совершенного против него покушения 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Преступление заказала Служба безопасности Украины (СБУ).

Среди завербованных агентов оказались Любомир Корба, Виктор Васин и его сын Павел, а также Зинаида Серебрицкая. В качестве исполнителя выступил первый. Васин-старший арендовал квартиру Корбе и обеспечил его проездными билетами для общественного транспорта. Его сын отвечал за предоставление транспортных средств для наружного наблюдения и изъятия оружия.

В свою очередь, Серебрицкая арендовала квартиру в доме Алексеева и передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю покушения.

В день преступления Корба проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся. В результате Алексеева госпитализировали.

В рамках возбужденного уголовного дела Корба был задержан в Дубае, после чего экстрадирован в Россию, где его заключили под стражу. Обоих Васиных обнаружили в Москве, где позднее арестовали. Однако Серебрицкая выехала из России за день до покушения, в связи с чем суд вынес решение о заочном аресте.