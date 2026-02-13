Армия Нигера заявила о начале войны с Францией

Фото: ТАСС/EPA/ISSFOU DJIBO

Войска Нигера вступают в войну с Францией. Об этом объявил начальник военного штаба президента Нигера Амаду Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея. Его слова приводит издание Jeune Afrique.

"Знайте это, мы собираемся вступить в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы вступаем в войну с Францией", – объявил он.

Отмечается, что выступление военнослужащего сопровождалось аплодисментами публики и выкриками "долой Францию".

В декабре власти Нигера приняли указ о порядке проведения всеобщей мобилизации. В конце января несколько взрывов и продолжительная стрельба произошли около международного аэропорта столицы Нигера Ниамея. Позже президент Нигера Абдурахман Чиани обвинил в спонсировании нападавших Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар.

Государственный переворот произошел в Нигере в июле 2023 года. Мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны.