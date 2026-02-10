Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 16:10

Происшествия

Сообщница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая заочно арестована

Фото: РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал сообщницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщили в суде ТАСС.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования. Вместе с тем следствие объявило ее в международный розыск.

В материалах дела уточняется, что Серебрицкая скрылась на территории Турции, прилетев в Стамбул прямым рейсом из Москвы.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Правоохранители установили, что исполнителем покушения был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин.

Преступление было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения Корба проник в жилое здание, дождался генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Алексеев был госпитализирован. По данным СМИ, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Роль Серебрицкой заключалась в передаче исполнителю ключа от входной двери в подъезд, где произошло нападение. Установлено, что она покинула территорию России за день до совершения преступления.

Корба был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В тот же день в Москве арестовали Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия. Более того, Васин-младший приобрел средства технического контроля, включая видеорегистратор и трекер, предназначенные для отслеживания маршрутов передвижения объектов наблюдения.

ФСБ задержала третьего участника покушения на генерала Алексеева в Москве

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика