Сообщница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая заочно арестована

Фото: РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал сообщницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщили в суде ТАСС.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования. Вместе с тем следствие объявило ее в международный розыск.

В материалах дела уточняется, что Серебрицкая скрылась на территории Турции, прилетев в Стамбул прямым рейсом из Москвы.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Правоохранители установили, что исполнителем покушения был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин.

Преступление было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения Корба проник в жилое здание, дождался генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Алексеев был госпитализирован. По данным СМИ, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Роль Серебрицкой заключалась в передаче исполнителю ключа от входной двери в подъезд, где произошло нападение. Установлено, что она покинула территорию России за день до совершения преступления.

Корба был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В тот же день в Москве арестовали Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия. Более того, Васин-младший приобрел средства технического контроля, включая видеорегистратор и трекер, предназначенные для отслеживания маршрутов передвижения объектов наблюдения.