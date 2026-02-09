Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Фото: телеграм-канал "112"

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, рассказали об обстоятельствах подготовки преступления и заявили, что действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

"Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин – в качестве его пособника. Любомир Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе", – заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, был проверен с помощью телеграфа и проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom. В Россию его забросили в августе 2025-го по маршруту Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва.

В случае успешного покушения на Алексеева украинские спецслужбы обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов. При этом установлено, что в вербовке при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Любош Корба, проживающий в городе Котовице.

Следуя заданию СБУ, злоумышленник за ежемесячное вознаграждение криптовалюте вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в Московском регионе. Он изъял из схрона в Подмосковье пистолет ПМ с глушителем и боекомплектом, заложенный украинскими спецслужбами, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев, рассказали в ФСБ.

Там добавили, что ключ была передан через тайник Зинаидой Серебрицкой, которая арендовала квартиру в доме офицера.

"В день покушения Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела", – указали в ведомстве.

Покушение на генерала произошло 6 февраля в столице. В него выстрелили в жилом доме на Волоколамском шоссе.

Пострадавшего доставили в больницу, по факту случившегося возбудили уголовное дело. По данным СМИ, врачи оценивают состояние Алексеева как тяжелое, но стабильное.

Позднее исполнителя преступления задержали в Дубае и доставили в Россию. Его пособник был задержан в Москве, оба они заключены под стражу. Еще одна предполагаемая соучастница, по данным следствия, выехала на Украину.