Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 23:55

Происшествия

ПВО уничтожила 66 беспилотников над регионами России за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России вечером 12 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большая часть дронов была уничтожена в Ростовской области – 43 БПЛА. Еще 20 беспилотников сбили в Курской области. Помимо этого, 2 воздушные цели уничтожили в Белгородской области и еще 1 – в Волгоградской.

Ранее глава сельского поселения Чаусовского пострадал при намеренной атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Силы ПВО также ликвидировали за сутки 5 крылатых ракет ВСУ "Фламинго". Помимо них, были уничтожены 6 управляемых авиабомб и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика