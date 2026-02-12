ПВО уничтожила 66 беспилотников над регионами России за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России вечером 12 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большая часть дронов была уничтожена в Ростовской области – 43 БПЛА. Еще 20 беспилотников сбили в Курской области. Помимо этого, 2 воздушные цели уничтожили в Белгородской области и еще 1 – в Волгоградской.

Ранее глава сельского поселения Чаусовского пострадал при намеренной атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Силы ПВО также ликвидировали за сутки 5 крылатых ракет ВСУ "Фламинго". Помимо них, были уничтожены 6 управляемых авиабомб и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.