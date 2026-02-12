Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:16

Происшествия

Здание колледжа в Мичуринске получило повреждения при ударе БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учебный корпус промышленно-технологического колледжа в Мичуринске получил повреждения в результате удара украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В учебных мастерских колледжа произошел пожар, спустя время его удалось полностью потушить. В результате произошедшего никто не пострадал, студентов из общежития эвакуировали в детскую больницу.

Ранее сообщалось о двух пострадавших при атаке беспилотника на Мичуринск. Кроме того, при падении обломков БПЛА оказались повреждены несколько зданий, а в одном из местных магазинов начался пожар.

Этой ночью ракетной атаке ВСУ также подверглась Волгоградская область. При падении обломков снаряда на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Местных жителей эвакуируют из соображений безопасности.

