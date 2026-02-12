12 февраля, 17:16Происшествия
Глава сельского поселения пострадал при ударе ВСУ в Брянской области
Глава сельского поселения Чаусовского пострадал при намеренной атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы. Богомаз добавил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Ранее атаке беспилотников подверглась Ухта. В аэропорту города были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Там отметили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Помимо этого, было зафиксировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы, принимаются все меры безопасности, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.