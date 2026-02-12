Ухта подверглась атаке дронов

Фото: телеграм-канал SHOT

В городе Ухта в Республике Коми произошла атака беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, к месту случившегося направляются оперативные службы.

Вместе с тем, как заявили в Росавиации, в аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Там отметили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла на военный объект у Котлубани в Волгоградской области. Возгорание случилось при падении обломков на территории объекта министерства обороны России.

Спустя время жителей поселка начали эвакуировать в связи с угрозой детонации. Для этого были отправлены автобусы, а также развернуты пункты временного размещения.