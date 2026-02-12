ФАС проверит сообщения о повышении тарифов на связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку данных о повышении тарифов на связь мобильными операторами, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

СМИ ранее писали, что один из российских операторов изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены с февраля не менее чем на 10–20%.

В настоящее время ФАС запрашивает у компаний документы для анализа ситуации. В случае обнаружения нарушений служба готова применить меры антимонопольного реагирования.

В феврале прошлого года служба уже проверяла экономическую обоснованность увеличения тарифов со стороны сотового оператора "МегаФон". Тогда утверждалось, что компания увеличила на 20% стоимость сразу нескольких тарифов для своих абонентов.

В ноябре того же года сообщалось, что сотовый оператор МТС после предписания ФАС приведет тарифы на услуги связи к уровню апреля – мая 2024 года. В службе отмечали, что оператор нарушал закон о защите конкуренции.