ФАС проанализирует обоснованность повышения тарифов "МегаФоном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит экономическую обоснованность увеличения тарифов со стороны сотового оператора "МегаФон". Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По данным СМИ, "МегаФон" увеличил на 20% стоимость сразу нескольких тарифов для своих абонентов.

В ФАС уточнили, что оператор сотовой связи не уведомлял службу о планах по повышению стоимости своих услуг. В связи с этим будет проведена проверка, по результатам которой при необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования.

В свою очередь, в "МегаФоне" заявили, что компания внимательно следит за особенностями потребления услуг связи клиентами.

"По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления. При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг – сделать это можно в личном кабинете", – подчеркнул оператор связи.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на мобильной связи. Желающим снизить траты порекомендовали чаще изучать свой тариф и отслеживать расходы. Благодаря этому можно вовремя обнаружить ненужные функции и отключить случайно активированные платные услуги.

Кроме того, следует обратить внимание на комбо-тарифы. Также сэкономить можно, если общаться в мессенджерах, а не по СМС.

