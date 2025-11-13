МТС приведет тарифы на услуги связи к уровню весны 2024 года по предписанию ФАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотовый оператор МТС приведет тарифы на услуги связи к уровню апреля – мая прошлого года после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба напомнила, что оператор нарушил закон о защите конкуренции. ФАС пояснила, что весной прошлого года компания повысила стоимость сотовой связи на 8% для более чем 30 миллионов человек.

"Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, 7 альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение", – говорится в сообщении.

Оператор и ФАС уже урегулировали спор и подписали мировое соглашение, уточнили представители МТС в комментарии РИА Новости.

Ранее ФАС пообещала проверить экономическую обоснованность увеличения тарифов со стороны сотового оператора "МегаФон". По данным СМИ, компания увеличила на 20% стоимость сразу нескольких тарифов для своих абонентов. В ответ на это в ФАС уточнили, что оператор сотовой связи не уведомлял службу о планах по повышению стоимости своих услуг.