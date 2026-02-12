Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:41

Происшествия

В Чебоксарах снегоуборочный трактор ударил женщину ковшом по голове

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ЧУВАШИИ"

Трактор ударил женщину по голове снегоуборочным ковшом в Чебоксарах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Чувашии.

Инцидент произошел утром во дворе дома № 21 на бульваре Юности. По предварительным данным, водитель трактора, убиравший снег, потерял управление. Из-за этого технику снесло в сторону, а ковш задел 45-летнего пешехода.

Женщина получила открытую рану головы и была госпитализирована. Сотрудники местной ГАИ уже выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы установить объективные причины происшествия.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода в ТиНАО. Инцидент произошел возле дома № 1 в селе Ознобишево. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, уточнялось в сообщении. Во всех обстоятельствах трагедии теперь разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

