В Чебоксарах снегоуборочный трактор ударил женщину ковшом по голове

Трактор ударил женщину по голове снегоуборочным ковшом в Чебоксарах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Чувашии.

Инцидент произошел утром во дворе дома № 21 на бульваре Юности. По предварительным данным, водитель трактора, убиравший снег, потерял управление. Из-за этого технику снесло в сторону, а ковш задел 45-летнего пешехода.

Женщина получила открытую рану головы и была госпитализирована. Сотрудники местной ГАИ уже выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы установить объективные причины происшествия.

