Уголовное дело возбуждено после ДТП с подростком на багги в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования двух женщин в результате ДТП с подростком на багги в поселке Тучково, сообщает пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что случившееся подпадает под статью "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках расследования правоохранители уже завершили осмотр места происшествия, допросили свидетелей, а также изъяли багги и поместили его на спецстоянку.

Авария произошла 11 ноября на привокзальной площади поселка. 13-летний подросток без водительских прав, находившийся за рулем багги, на скорости врезался в здание станции.

В результате травмы получили женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения, которые были доставлены в больницы. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, а другой – как средней степени тяжести.

