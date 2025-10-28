Трактор наехал на женщину на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель трактора наехал на женщину-пешехода на тротуаре в районе дома 17 на улице Маршала Василевского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате случившегося она погибла на месте от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее авария произошла на Большой Косинской улице около дома 11. Водитель автомобиля Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она скончалась на месте.

До этого человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

