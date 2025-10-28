Сбившему детей в Свердловской области водителю грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Водителю, устроившему ДТП с гибелью двоих детей в Свердловской области, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, такое особо тяжкое преступление не останется безнаказанным. Горелых напомнил, что подозреваемый после ЧП был доставлен в больницу Ревды, однако, оказав медпомощь, врачи пришли к заключению, что госпитализация ему не требуется. В связи с этим его поместили под стражу в камеру изолятора временного содержания (ИВС).

"Пьяный лихач задержан. <...> Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии – 0,753 миллиграмма на литр", – уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД.

Он подчеркнул, что возбужденное по факту аварии уголовное дело взято под особый контроль, а также добавил, что в настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего ребенка.

"Искренние соболезнования родным и всем, кто был близко знаком с трагически погибшими детьми", – заключил Горелых.

О ДТП в городе Ревда стало известно вечером 27 октября. 37-летний водитель сбил троих детей на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом. В результате двое из них скончались на месте. После случившегося автомобиль продолжил движение и врезался в здание.

Госавтоинспекция подтвердила, что водитель на момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. При этом мужчина ранее не был судим. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

