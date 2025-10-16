Двое детей пострадали в ДТП в районе станции МЦК "Измайлово"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое детей пострадали при столкновении нескольких автомобилей в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) "Измайлово". Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пострадавшим детям 9 и 12 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура Восточного административного округа держит ситуацию на контроле.

Об аварии стало известно вечером в четверг, 16 октября. По информации столичного Дептранса, на месте происшествия работали оперативные службы города. Движение в сторону шоссе Энтузиастов было временно затруднено, однако сейчас проезд транспорта восстановлен.