Несколько автомобилей столкнулись в районе станции МЦК "Измайлово"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции "Измайлово" Московского центрального кольца (МЦК) вечером в четверг, 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

В ведомстве также отметили, что на данный момент движение в сторону шоссе Энтузиастов затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса, в котором находились более 50 вахтовиков, в Приамурье. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в аварии пострадали 49 человек и 1 погиб.