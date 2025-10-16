В Москве задержан мужчина, который сбил девочку на электровелосипеде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали мужчину, который сбил девочку на электровелосипеде. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

Инцидент произошел вечером 15 октября на западе Москвы. Мужчина наехал на ребенка на тротуаре, после чего 12-летняя девочка была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Сообщается, что в ближайшее время следователи приступят к допросу фигуранта. Также сотрудники СК проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее неизвестный на электровелосипеде сбил пожилую женщину на Ленинском проспекте, после чего скрылся. Инцидент произошел во дворовой территории, женщину госпитализировали. Чуть позже следователи установили личность фигуранта и возбудили уголовное дело.

