29 сентября, 20:21Происшествия
Дело возбуждено после наезда электровелосипеда на женщину на Ленинском проспекте
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, после наезда электровелосипеда на женщину на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.
По данным следствия, 29 сентября фигурант, передвигаясь на электровелосипеде во дворе жилого дома, сбил москвичку 1949 года рождения. В результате она получила травмы и была госпитализирована.
После ЧП следователи и оперативные сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался мужчина 2004 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Москве 20-летняя девушка сбила на электросамокате женщину и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на улице Черняховского. После произошедшего пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
В Москве оштрафовали нескольких электросамокатчиков за нарушения правил