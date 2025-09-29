Форма поиска по сайту

29 сентября, 20:21

Происшествия

Дело возбуждено после наезда электровелосипеда на женщину на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, после наезда электровелосипеда на женщину на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По данным следствия, 29 сентября фигурант, передвигаясь на электровелосипеде во дворе жилого дома, сбил москвичку 1949 года рождения. В результате она получила травмы и была госпитализирована.

После ЧП следователи и оперативные сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался мужчина 2004 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Москве 20-летняя девушка сбила на электросамокате женщину и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на улице Черняховского. После произошедшего пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В Москве оштрафовали нескольких электросамокатчиков за нарушения правил

