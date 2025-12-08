Путин разрешил СП "Роснефти" и Shell сделки со своей долей в КТК

Фото: cpc-online.ru

Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию (СП) "Роснефти" и британской Shell совершать сделки со своей долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Данное разрешение предоставлено в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах от августа 2022 года. Оно касается операций с акциями АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р", принадлежащими компании Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с октябрьскими санкциями министерства финансов США против "Роснефти" и ряда ее дочерних компаний.

До этого Путин подписал указ о продлении запрета на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств в российских стратегических компаниях. В документе идет речь о запрете сделок, которые меняют структуру владения компаниями РФ, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.

Под ограничения попадают сделки с акциями инвесторов из недружественных стран в уставных капиталах стратегических предприятий, с долями компаний, которые производят и обслуживают оборудование для топливно-энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий, на сделки с акциями российских банков, пользователей участков недр.