08 декабря, 22:34

Политика

Володин заявил о необходимости формирования правового поля в сфере ИИ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В России необходимо делать все для формирования правового поля в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече Владимира Путина с главами парламентов стран ОДКБ.

"Нам надо обмениваться мнениями, искать лучшие решения, практики. И в этой связи, конечно, этот парламентский формат как нельзя эффективен, потому что мы привлекаем большое количество экспертов, смотрим, как эти вопросы решаются в Казахстане, в Белоруссии, в Таджикистане, в Киргизии", – отметил Володин.

Он напомнил, что на данный момент нет базовых законов, регулирующих вопросы, которые связаны "с искусственным интеллектом, роботом и человеком". По словам депутата, ИИ надо развивать и поддерживать, однако не стоит забывать о связанных с ним вызовах и проблемах.

Ранее Путин заявлял, что в России должен быть штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он также поручил правительству и регионам России сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Президент подчеркнул, что страна не может допустить зависимость от иностранных технологий, это вопрос суверенитета.

По его словам, важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства.

