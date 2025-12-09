Форма поиска по сайту

AP: число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 23

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на экстренные службы страны.

По информации агентства, из всех пострадавших 1 получил травмы серьезной степени тяжести. Также отмечается, что большинство людей пострадали от падающих предметов при землетрясении.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в северной части Японии в понедельник, 8 декабря. Его эпицентр был расположен к востоку от префектуры Аомори. Наибольшая угроза возникла также для прибрежных зон префектуры Иватэ и острова Хоккайдо.

Позднее в стране было зафиксировано цунами. Высота волн в районе Аомори достигла 40 сантиметров, а на Хоккайдо — 20 сантиметров.

Из-за ЧП в Ассоциации туроператоров России заявили, что землетрясение не затронуло основные потоки российских туристов и популярные туристические маршруты. Там добавили, что подземные толчки на севере Японии регистрируются достаточно часто и данное землетрясение не повлияло на работу крупных аэропортов.

