08 декабря, 20:23

Происшествия
Мать обвиняемого в убийстве соседей в Котельниках назвала сына неконфликтным

"Кошку не обидит": мать – об обвиняемом в убийстве соседей в Котельниках

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, задержанный за убийство соседки и ее 6-летнего сына в Котельниках, никогда не проявлял агрессии. Об этом заявила его мать Надежда в беседе с телеканалом "360".

Она описала сына как спокойного человека, который не пьет, не курит и не употребляет наркотики. Более того, мужчина практически не появлялся дома из-за учебы и работы.

"Ни кошку, ни собаку, никого не обидит", – высказалась женщина.

При этом она подтвердила, что у ее сына был конфликт с убитой из-за топанья последней. С ее слов, он даже писал заявление участковому.

"Соседка была свидетелем, тоже жаловалась на шум", – добавила Надежда.

В свою очередь, один из жильцов дома в разговоре с журналистами уточнил, что его ребенок дружил с погибшим мальчиком. Последнему должно было исполниться 7 лет 14 декабря.

"Вряд ли он нормальный человек", – охарактеризовал мужчина злоумышленника.

Другие соседи при этом обратили внимание на "лабораторные условия" в квартире задержанного. По их словам, он держал дом в чистоте, а все его вещи были разложены по своим местам и подписаны.

Вместе с тем источник СМИ раскрыл, что мужчина был зарегистрирован в Шатуре, но жил в Котельниках. Инсайдер предположил, что удары жертвам были нанесены слесарным молотком, а также добавил, что тела уже направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

О задержании 32-летнего мужчины, убившего соседей в Котельниках, стало известно 8 декабря. Само ЧП произошло 6-го числа на Сосновой улице. В квартире были обнаружены тела женщины и ее сына с множественными повреждениями головы.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого подозреваемому уже предъявили обвинение. Согласно официальной версии, преступление было совершено на почве затяжного бытового конфликта.

По утверждению телеграм-канала SHOT, убийство произошло из-за шума и громкого топота ребенка. Отмечалось, что мужчина ворвался в квартиру своих жертв и жестоко расправился с ними.

Предварительно, он забил их до смерти, а после попытался скрыть следы двойного убийства, разбросав вещи в доме, чтобы создать видимость ограбления. Согласно некоторой информации, тела обнаружила соседка, когда глава семьи обратился к ней с просьбой проверить, почему его жена не выходит на связь.

В настоящее время мужчина заключен под стражу на два месяца по решению Люберецкого городского суда. Как добавили в подмосковной прокуратуре, он признал вину.

Ранее в Москве был осужден мужчина по делу об убийстве коллеги на стройке. Все произошло 1 апреля на Озерной улице. По версии следствия, злоумышленник нанес коллеге не менее двух ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия.

