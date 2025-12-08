Суд вынес приговор мужчине по делу об убийстве на стройке в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

В Москве осужден мужчина по делу об убийстве коллеги на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Убийство произошло 1 апреля на строительном объекте на Озерной улице. По версии следствия, злоумышленник нанес коллеге не менее двух ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия.

Следователи провели необходимые следственные мероприятия. В частности, сотрудники СК допросили свидетелей, получили результаты судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие. Выводы специалистов и иные доказательства изобличили мужчину в совершенном преступлении.

В результате суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу об убийстве инвалида-колясочника. Инцидент произошел на улице рядом с домом в подмосковном Одинцове.

По данным прокуратуры, злоумышленник выпивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей и знакомым-инвалидом. С последним у него возник конфликт. После этого мужчина ушел к себе домой, взял кухонный нож и, вернувшись к знакомому, нанес ему не менее 6 ножевых ранений в область тела, шеи и лица. От полученных травм инвалид скончался на месте.

