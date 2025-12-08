Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 12:37

Происшествия

Суд вынес приговор мужчине по делу об убийстве на стройке в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

В Москве осужден мужчина по делу об убийстве коллеги на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Убийство произошло 1 апреля на строительном объекте на Озерной улице. По версии следствия, злоумышленник нанес коллеге не менее двух ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия.

Следователи провели необходимые следственные мероприятия. В частности, сотрудники СК допросили свидетелей, получили результаты судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие. Выводы специалистов и иные доказательства изобличили мужчину в совершенном преступлении.

В результате суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу об убийстве инвалида-колясочника. Инцидент произошел на улице рядом с домом в подмосковном Одинцове.

По данным прокуратуры, злоумышленник выпивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей и знакомым-инвалидом. С последним у него возник конфликт. После этого мужчина ушел к себе домой, взял кухонный нож и, вернувшись к знакомому, нанес ему не менее 6 ножевых ранений в область тела, шеи и лица. От полученных травм инвалид скончался на месте.

"Московский патруль": столичные следователи раскрыли двойное убийство 26-летней давности

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика