18 февраля, 12:00В мире
Исторический рекорд по продолжительности дождей установлен во Франции
Фото: ТАСС/АР/Yohan Bonnet
Исторический рекорд по продолжительности дождей зафиксирован во Франции. Осадки идут уже 36-й день подряд, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал BFMTV.
"Начало февраля выдалось особенно влажным: первые 16 дней месяца стали самыми дождливыми с 1959 года с совокупным уровнем осадков более 110 миллиметров", – указывается в сообщении.
По данным СМИ, в четырех департаментах на западе Франции продолжает действовать красная зона из-за риска наводнений, еще в девяти – оранжевая. Разлив рек привел к подтоплению тысячи домов, а также нарушению электроснабжения и подачи питьевой воды.
В Дордони воды лишились свыше 9 тысяч домохозяйств, а уровень воды в реке Мен составляет почти 6 метров, что стало максимумом с 1995 года. Между тем в Шаранте выявили самый высокий уровень паводка с 1982 года.
Кроме того, в ближайшие сутки прогнозируется усиление осадков из-за циклона "Педро".
Ранее свыше 100 тысяч гектаров затопило на юго-западе Франции из-за дождей. Больше всего от стихии пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. По словам руководителя Государственной информационной службы оповещения о наводнениях Люси Шадурн-Факон, стабилизации ситуации в ближайшее время ожидать не стоит.
Эксперты опасаются, что наводнения могут повредить замки Луары, среди которых знаменитые Блуа, Шамбор, Шенонсо и Шомон.
