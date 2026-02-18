Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:00

В мире

Исторический рекорд по продолжительности дождей установлен во Франции

Фото: ТАСС/АР/Yohan Bonnet

Исторический рекорд по продолжительности дождей зафиксирован во Франции. Осадки идут уже 36-й день подряд, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Начало февраля выдалось особенно влажным: первые 16 дней месяца стали самыми дождливыми с 1959 года с совокупным уровнем осадков более 110 миллиметров", – указывается в сообщении.

По данным СМИ, в четырех департаментах на западе Франции продолжает действовать красная зона из-за риска наводнений, еще в девяти – оранжевая. Разлив рек привел к подтоплению тысячи домов, а также нарушению электроснабжения и подачи питьевой воды.

В Дордони воды лишились свыше 9 тысяч домохозяйств, а уровень воды в реке Мен составляет почти 6 метров, что стало максимумом с 1995 года. Между тем в Шаранте выявили самый высокий уровень паводка с 1982 года.

Кроме того, в ближайшие сутки прогнозируется усиление осадков из-за циклона "Педро".

Ранее свыше 100 тысяч гектаров затопило на юго-западе Франции из-за дождей. Больше всего от стихии пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. По словам руководителя Государственной информационной службы оповещения о наводнениях Люси Шадурн-Факон, стабилизации ситуации в ближайшее время ожидать не стоит.

Эксперты опасаются, что наводнения могут повредить замки Луары, среди которых знаменитые Блуа, Шамбор, Шенонсо и Шомон.

