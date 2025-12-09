Трамп заявил, что Европа движется в очень плохом направлении

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. Так американский лидер прокомментировал штраф Евросоюза, наложенный на соцсеть X.

Трамп отметил, что ЕС нужно быть осторожным во многих вещах, так как сейчас он движется в плохом направлении. При этом, по его словам, США хотят, чтобы "Европа оставалась Европой".

До этого американский президент заявил, что разочарован тем фактом, что глава Украины Владимир Зеленский все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.

Он подчеркнул, что окружение Зеленского было очень довольно предложением США. По его словам, американские власти продолжают пытаться добиться урегулирования конфликта.