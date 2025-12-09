Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла России в КНДР

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму Владимиру Путину и выразил соболезнования посольству РФ в стране в связи со смертью российского посла Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выразил большое соболезнование посольству РФ по смерти товарища Мацегоры", – подчеркивается в сообщении радиостанции.

Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет. Дипломат окончил факультет международных отношений МГИМО в 1978 году. Работал переводчиком, старшим экономистом представительства СССР в КНДР, чрезвычайным и полномочным послом России в Северное Корее. На последней должности он находился с 2014 года.

МИД РФ выразил соболезнования родным и близким посла. В ведомстве подчеркнули, что дипломат внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР.