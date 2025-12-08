Умер посол России в КНДР Мацегора

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет, сообщается на сайте МИД.

"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах", – указали в дипведомстве и выразили искренние соболезнования семье посла.

Мацегора родился 21 ноября 1955 года. В 1978-м он окончил факультет международных отношений МГИМО. После этого он работал переводчиком, старшим экономистом представительства СССР в КНДР, чрезвычайным и полномочным послом России в Северное Корее. На последней должности он был с 2014 года.

За достижения в своей карьере дипломат получил орден Александра Невского и два ордена Дружбы – от России и КНДР.