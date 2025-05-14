ТАСС: советский дипломат Вилли Хштоян умер в возрасте 92 лет

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советский дипломат, муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян скончался в Москве на 93-м году жизни. Об этом ТАСС заявили в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, дипломата нашли мертвым в его квартире на улице Черняховского.

Хштоян родился 14 июня 1932 года. В 1956-м окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы". С 1958 года он работал экономистом в Русском-Иранском банке, а затем перешел в министерство внешней торговли. Также Хштоян был заместителем торгпреда в Египте и Малайзии.

В 1967 году он женился на Румянцевой, которая после этого покинула кинематограф и уехала с мужем в Малайзию. В СССР супруги вернулись к конце 1970-х годов.