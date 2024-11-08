Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Армении"

Умер генеральный консул РФ в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Армении.

"Ушел из жизни яркий человек, прекрасный семьянин, добрый товарищ и мудрый наставник", – говорится в сообщении.

Диппредставительство уточнило, что дипломат умер после продолжительной болезни.

Кандауров родился в 1961 году в Майкопе. После выпуска из Ростовского инженерно-строительного института в 1984 году он стал одним из руководителей Комитета внешнеэкономических связей Республики Адыгея.

В 1996 году начал работать в системе МИД РФ. Также он служил на должности второго секретаря департамента консульской службы МИД РФ и занимал различные посты в Консульском департаменте и загранучреждениях. В 2005–2010 годах Кандауров являлся представителем МИД РФ в Майкопе.

В 2020 году дипломат стал генконсулом РФ в Гюмри, где установил доверительные отношения с руководством двух областей консульского округа. Кроме того, Кандауров был удостоен почетной грамоты и многочисленных благодарностей.

