14 человек госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

14 человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса, в котором находились более 50 вахтовиков, в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области.

По данным министерства, 1 из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в аварии пострадали 49 человек и 1 погиб.

"После сообщения о ДТП, в Свободненскую больницу незамедлительно выехала бригада территориального центра медицины катастроф в составе врачей Амурской областной клинической больницы для оказания практической помощи пострадавшим", – говорится в сообщении.

Как указывали следователи, автобус столкнулся с автомобилем марки Toyota Probox, который выехал на встречную полосу. В результате он съехал с проезжей части и опрокинулся.

Региональная прокуратура выяснила, что все пассажиры автобуса являются иностранцами. Они работали на амурском газохимическом комплексе вахтовым методом.

