Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:52

Происшествия

14 человек госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

14 человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса, в котором находились более 50 вахтовиков, в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области.

По данным министерства, 1 из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в аварии пострадали 49 человек и 1 погиб.

"После сообщения о ДТП, в Свободненскую больницу незамедлительно выехала бригада территориального центра медицины катастроф в составе врачей Амурской областной клинической больницы для оказания практической помощи пострадавшим", – говорится в сообщении.

Как указывали следователи, автобус столкнулся с автомобилем марки Toyota Probox, который выехал на встречную полосу. В результате он съехал с проезжей части и опрокинулся.

Региональная прокуратура выяснила, что все пассажиры автобуса являются иностранцами. Они работали на амурском газохимическом комплексе вахтовым методом.

Два автомобиля столкнулись на улице Декабристов

Читайте также


происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика