Пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса оказались иностранцами

Фото: телеграм-канал Skaner28

Все пассажиры опрокинувшегося автобуса в Амурской области являются иностранцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По уточненным данным, в автобусе в момент ДТП находились свыше 50 человек. Они работали на амурском газохимическом комплексе вахтовым методом.

Также отмечается, что в данный момент все обстоятельства аварии устанавливает Свободненская городская прокуратура. Ведется процессуальная проверка.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в результате аварии пострадали 46 пассажиров. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Следователи выяснили, что автобус столкнулся с автомобилем марки Toyota Probox, который выехал на встречную полосу. В результате автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.