Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Приамурье

Фото: телеграм-канал Skaner28

Один человек скончался в больнице в результате ДТП с автобусом, перевозившем рабочих, в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, всего в результате аварии пострадали 46 пассажиров. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следователи выяснили, что автобус столкнулся с автомобилем марки Toyota Probox, который выехал на встречную полосу. В результате автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

Изначально в УМВД РФ по Амурской области сообщали, что в результате аварии погибли два человека. Однако вскоре в полиции заявили, что данная информация не подтвердилась. Другие обстоятельства аварии на тот момент не приводились.