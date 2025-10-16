Два человека погибли при опрокидывании автобуса в Приамурье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека. Данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на севере Москвы столкнулись автобус маршрута № 673 и автомобиль. В результате ДТП пострадал один пассажир автобуса, ему была оказана медицинская помощь.

Установлено, что водитель легкового авто нарушил ПДД и не уступил дорогу автобусу, в результате чего и произошло столкновение.