Полиция опровергла информацию о двух погибших в ДТП с автобусом в Приамурье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция опровергла информацию о двух погибших в аварии с пассажирским автобусом в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Правоохранители подчеркнули, что на данный момент информация о двух погибших пассажирах не подтвердилась. Автобус перевозил сотрудников строительного предприятия.

Ранее пресс-служба УМВД РФ по Амурской области сообщила, что автобус с 48 пассажирами в салоне опрокинулся на дороге. Других подробностей ДТП не приводится.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства аварии выясняются.